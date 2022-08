Casemiro, saluto commovente al Real Madrid: «Tornerò, ma non tra mille vite» (Di sabato 20 agosto 2022) Il centrocampista brasiliano Casemiro ha salutato via social il Real Madrid: inizia l’avventura al Manchester United IL saluto – «Ho vissuto la storia più bella. Spero di tornare un giorno in quella che sarà sempre la mia casa. Non tra mille vite sarò in grado di restituire a Madrid e al Real tutto ciò che mi è stato dato. Hala Madrid» He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @RealMadrid y al Madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! ?? pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Il centrocampista brasilianoha salutato via social il: inizia l’avventura al Manchester United IL– «Ho vissuto la storia più bella. Spero di tornare un giorno in quella che sarà sempre la mia casa. Non trasarò in grado di restituire ae altutto ciò che mi è stato dato. Hala» He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @y alismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala! ?? pic.twitter.com/VH91DA3HJW —(@) August 20, ...

sportli26181512 : Real Madrid, il saluto di Casemiro: 'Spero di tornare': Con un messaggio sui suoi social, l'ormai ex centrocampista… - sportli26181512 : Casemiro, il 'saluto' al Real Madrid: 'Spero di tornare un giorno...': Il post del centrocampista brasiliano su Twi… - c_maria84 : RT @GiorgiaCenni9: Fine della CMK - Casemiro Modric Kroos- il triangolo delle Bermuda come lo chiama Ancelotti perché “fanno sparire la pal… - GiorgiaCenni9 : Fine della CMK - Casemiro Modric Kroos- il triangolo delle Bermuda come lo chiama Ancelotti perché “fanno sparire l… - apetrazzuolo : REAL MADRID - Arriva il saluto a Casemiro: 'Questa sarà sempre casa tua, resterai nella leggenda' -