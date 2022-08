Cala il sipario sui Tramonti di Porto Flavia con il concerto del Trio Quirós (Di sabato 20 agosto 2022) IGLESIAS – Ultimo imperdibile appuntamento con i Tramonti di Porto Flavia, rassegna musicale organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Stasera, nell’ex area mineraria di Masua (Iglesias), alle ore 20.30 calerà il sipario con il concerto del Trio Quirós dal titolo “America”. Saliranno sul palco il soprano Francesca Adamo Sollima, accompagnata dal mandolino di Mauro Schembri e dalla fisarmonica di Fernando Mangifesta, sulle musiche di R.Hahn, A.Chloris, K.Weill, A. Piazzolla, Ramirez, E. Angulo, G. Gershwin, L. Bernstein. Il Trio nasce nel 2018 dall’amicizia dei tre giovani musicisti e dalla curiosità di esplorare nuove sonorità e possibilità ritmiche ed espressive. Il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 20 agosto 2022) IGLESIAS – Ultimo imperdibile appuntamento con idi, rassegna musicale organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Stasera, nell’ex area mineraria di Masua (Iglesias), alle ore 20.30 calerà ilcon ildeldal titolo “America”. Saliranno sul palco il soprano Francesca Adamo Sollima, accompagnata dal mandolino di Mauro Schembri e dalla fisarmonica di Fernando Mangifesta, sulle musiche di R.Hahn, A.Chloris, K.Weill, A. Piazzolla, Ramirez, E. Angulo, G. Gershwin, L. Bernstein. Ilnasce nel 2018 dall’amicizia dei tre giovani musicisti e dalla curiosità di esplorare nuove sonorità e possibilità ritmiche ed espressive. Il ...

