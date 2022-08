IdeawebTV : Busca: il Parco dell’Ingenium si trasforma in auditorium per il concerto di Michele Bravi -

TargatoCn.it

Sabato 3 settembre, ildell'Ingenium disi trasformerà in un vero e proprio auditorium per il concerto di Michele Bravi, in una serata (inserita nel cartellone di Suoni delle Terre del Monviso) organizzata da ...In provincia di Cuneo i progetti finanziati sono cinque: l'auditorium di Borgo San Dalmazzo, il complesso deldi Racconigi, il teatro civico di, il teatro di Caraglio e il teatro Bonavia ... A Busca nascerà il parco naturalistico lungo il Maira, una bellissima area verde a ridosso del centro Sabato 3 settembre, il parco dell’Ingenium di Busca si trasformerà in un vero e proprio auditorium per il concerto di Michele Bravi, in una serata (inserita nel cartellone di Suoni delle Terre del Mon ...Il sindaco Gallo: "Atti gravi che non possono essere ignorati. Spiace per chi usufruisce del parco, e per chi si occupa della sua manutenzione" ...