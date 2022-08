Bologna. Stadio: ordinanza anti alcol per la stagione 2022/2023 (Di sabato 20 agosto 2022) Il Comune di Bologna ha rinnovato l’ordinanza annuale che regolamenta la vendita di bevande alcoliche nelle giornate del campionato di serie A 2022/2023 e in occasione di altre partite di calcio. L’ordinanza vieta la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, a partire da 2 ore prima dell’inizio della partita a 1 ora dopo la conclusione della partita, alle attività commerciali su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree; alle attività autorizzate per l’esercizio del commercio in forma itinerante; agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; ai circoli privati; alle attività commerciali in sede fissa; ai ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 agosto 2022) Il Comune diha rinnovato l’annuale che regolamenta la vendita di bevandeiche nelle giornate del campionato di serie Ae in occasione di altre partite di calcio. L’vieta la vendita, anche per asporto, di bevandeiche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, a partire da 2 ore prima dell’inizio della partita a 1 ora dopo la conclusione della partita, alle attività commerciali su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree; alle attività autorizzate per l’esercizio del commercio in forma itinerante; agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; ai circoli privati; alle attività commerciali in sede fissa; ai ...

