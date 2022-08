Belle parole di Spalletti nei confronti di Petagna: “Lo farò domani” (Di sabato 20 agosto 2022) Luciano Spalletti, quest’oggi, ha parlato in conferenza stampa pre Napoli-Monza. Il tecnico del Napoli ha voluto anche ringraziare pubblicamente il suo ex calciatore Andrea Petagna, passato proprio al Monza in questa sessione di mercato. Queste le parole di Spalletti sull’ex attaccante azzurro: Andrea Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Petagna ha lasciato Napoli perché voleva giocare di più ed è difficile trattenere questi calciatori. Per noi è stato un giocatore forte, un grande professionista e un ragazzo d’oro, si può usare questa parola per lui: domani lo ringrazierò per tutto quello che mi ha dato”. Bellissime parole del tecnico di Certaldo nei confronti di un giocatore che forse è stato criticato fin ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Luciano, quest’oggi, ha parlato in conferenza stampa pre Napoli-Monza. Il tecnico del Napoli ha voluto anche ringraziare pubblicamente il suo ex calciatore Andrea, passato proprio al Monza in questa sessione di mercato. Queste ledisull’ex attaccante azzurro: Andrea(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “ha lasciato Napoli perché voleva giocare di più ed è difficile trattenere questi calciatori. Per noi è stato un giocatore forte, un grande professionista e un ragazzo d’oro, si può usare questa parola per lui:lo ringrazierò per tutto quello che mi ha dato”. Bellissimedel tecnico di Certaldo neidi un giocatore che forse è stato criticato fin ...

