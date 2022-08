Atletica, Europei Monaco 2022: Trapletti quinta nei 20km di marcia (Di sabato 20 agosto 2022) Valentina Trapletti chiude al quinto posto la gara dei 20km di marcia femminile, valida per il penultimo giorno degli Europei 2022 di Atletica di Monaco. L’azzurra conduce una buona gara fino ai 15km, dove il ritmo si alza notevolmente, chiudendo comunque entro l’ora e mezza, precisamente in 1:29.56. Gara vinta dalla greca Ntrismpioti, seguita dalla polacca Zdzieblo e dalla padrona di casa Feige, che dopo aver condotto fino a circa quattro chilometri dalla fine, chiude con 17? di distacco. TUTTI I RISULTATI DI SABATO 20 AGOSTO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO Europei 2022: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Valentinachiude al quinto posto la gara deidifemminile, valida per il penultimo giorno deglididi. L’azzurra conduce una buona gara fino ai 15km, dove il ritmo si alza notevolmente, chiudendo comunque entro l’ora e mezza, precisamente in 1:29.56. Gara vinta dalla greca Ntrismpioti, seguita dalla polacca Zdzieblo e dalla padrona di casa Feige, che dopo aver condotto fino a circa quattro chilometri dalla fine, chiude con 17? di distacco. TUTTI I RISULTATI DI SABATO 20 AGOSTO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT SportFace.

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Eurosport_IT : Dopo un anno alcune cose non sono cambiate! ???????? ???? Olimpiadi Tokyo 2020 ?? 100m - Jacobs ?? salto in alto - Tamb… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - AnsaPuglia : Atletica: Europei; Stano, oggi la gamba era 'spenta'. Olimpionico marcia, qualcosa non ha funzionato ma non so cosa… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 20/08/2022 — Ascolti italiani di venerdì 19 agosto 2022: 1,5 milioni per la serie spagnola Grand… -