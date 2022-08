Yungblud torna in concerto a Milano nel 2023 al Forum di Assago (Di venerdì 19 agosto 2022) Yungblud, tra le voci più rivoluzionarie del pop rock britannico, torna in concerto a Milano al Forum di Assago nel 2023 Yungblud torna in concerto a Milano al Mediolanum Forum di Assago il 10 marzo 2023 e sarà questa una nuova imperdibile occasione per riascoltare (o scoprire) dal vivo una delle voci emergenti più talentuose e rivoluzionarie del panorama pop-rock britannico e mondiale. Una setlist che si preannuncia coinvolgente ed estremamente energica, nella quale troveranno spazio pezzi di repertorio dall’album di esordio 21st Century Liability del 2018 Weird! del 2020 unitamente ai nuovi singoli e brani contenuti nel terzo album in studio dal ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 19 agosto 2022), tra le voci più rivoluzionarie del pop rock britannico,inaldinelinal Mediolanumdiil 10 marzoe sarà questa una nuova imperdibile occasione per riascoltare (o scoprire) dal vivo una delle voci emergenti più talentuose e rivoluzionarie del panorama pop-rock britannico e mondiale. Una setlist che si preannuncia coinvolgente ed estremamente energica, nella quale troveranno spazio pezzi di repertorio dall’album di esordio 21st Century Liability del 2018 Weird! del 2020 unitamente ai nuovi singoli e brani contenuti nel terzo album in studio dal ...

