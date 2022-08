Vuelta 2022, i telecronisti di Eurosport: chi commenta la corsa in tv e streaming (Di venerdì 19 agosto 2022) Al via la Vuelta 2022, terza e ultima fatica a livello di grandi giri dell’anno: la corsa spagnola anche quest’anno sarà trasmessa in diretta tv solo in pay su Eurosport. Per gli appassionati previste dirette streaming integrali su Eurosport Player, Discovery+, andiamo a scoprire allora chi sono i telecronisti che commenteranno nelle tre settimane dal 19 agosto all’11 settembre in cui ci sarà davvero da divertirsi. ANALISI STARTLIST e FAVORITI Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO Eurosport e Discovery confermano la collaudata e ormai intoccabile coppia formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con le possibili incursioni di Wladimir Belli e Moreno Moser in alternanza come terza voce nelle frazioni più ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Al via la, terza e ultima fatica a livello di grandi giri dell’anno: laspagnola anche quest’anno sarà trasmessa in diretta tv solo in pay su. Per gli appassionati previste diretteintegrali suPlayer, Discovery+, andiamo a scoprire allora chi sono iche commenteranno nelle tre settimane dal 19 agosto all’11 settembre in cui ci sarà davvero da divertirsi. ANALISI STARTLIST e FAVORITI, CALENDARIO TAPPE COMPLETOe Discovery confermano la collaudata e ormai intoccabile coppia formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con le possibili incursioni di Wladimir Belli e Moreno Moser in alternanza come terza voce nelle frazioni più ...

SSC_Chess : Inizia la Vuelta 2022. 24 giorni al secondo grande giro di Simon Yates ?? - infoitsport : Vuelta a España 2022, Mikel Landa realista: “Mi piacerebbe essere competitivo, ma non credo che potrò lottare per l… - infoitsport : DIRETTA VUELTA 2022/ Video streaming tv: seconda volta dall'Olanda, 1^ tappa - Cicloweb_it : #Vuelta2022, tutta la startlist corridore per corridore - La corsa spagnola è in partenza con la cronosquadre di… - giostuzzi : Inizia la Vuelta 2022. Ci sono Roglic e Carapaz, Evenepoel e Simon Yates, ma anche cinque giovani corridori pronti… -