Un foreign fighter della cellula dell’ISIS “i Beatles” è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti (Di venerdì 19 agosto 2022) El Shafee Elsheikh, un foreign fighter della cellula dell’ISIS “i Beatles”, è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti. Era stato dichiarato colpevole ad aprile per la sua responsabilità nel rapimento e omicidio di alcuni cittadini statunitensi – tra cui il Leggi su ilpost (Di venerdì 19 agosto 2022) El Shafee Elsheikh, un“i”, è. Eradichiarato colpevole ad aprile per la sua responsabilità nel rapimento e omicidio di alcuni cittadini statunitensi – tra cui il

ilpost : Un foreign fighter della cellula dell’ISIS “i Beatles” è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti - genovatoday : Il nuovo profilo social del 19enne genovese foreign fighter in Ucraina - rep_genova : Il foreign fighter genovese in Ucraina Kevin Chiappalone: 'Sono un legittimo combattente e ho tagliato i ponti col… - rep_genova : Il foreign fighter genovese in Ucraina Kevin Chiappalone: 'Sono un legittimo combattente e ho tagliato i ponti col… - RosannaVaroli : Parla il foreign fighter in Ucraina indagato a Genova: 'Non sono qui per soldi, e CasaPound non c'e… -