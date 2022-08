Traffico Roma del 19-08-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eTutto abbastanza tranquillo in queste ore se la rete viene cittadina nessuna segnale di rilievo sul Raccordo Anulare consolare altrettanto per quanto concerne le autostrade del territorio A proposito di autostrade lavori di manutenzione sullaFiumicino tra l’aeroporto il bivio per Civitavecchia in direzioneraccomandiamo le dovute attenzioni proseguono i lavori sulla Cassia bis sveglia in timer riduzione della sede stradale tra Castel de’ ceveri il raccordo anulare è frequente formazione di code in caso di aumento delnella zona di Vermicino per le conseguenze di un incendio chiusa la Tuscolana tra via Passolombardo e via Tuscolana Vecchia ...