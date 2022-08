Si addormentano in volo e mancano l’atterraggio: piloti svegliati dall’allarme (Di venerdì 19 agosto 2022) Si sono addormentati in volo, a 11mila metri di altezza, nei cieli dell’Etiopia. Due piloti hanno mancato, così, l’atterraggio programmato all’aeroporto di Addis Abeba. Secondo quanto riportato da The Aviation Herald, la torre di controllo dello scalo etiope ha provato più volte a contattare l’equipaggio, senza però ricevere alcuna risposta. Dopo aver sorvolato la pista, il pilota automatico del Boeing 737-800 della Ethiopian Airlines si è disconnesso e, scattato l’allarme, i due piloti si sono svegliati e hanno riportato il velivolo sulla rotta corretta. Il volo, dunque, è atterrato con 25 minuti di ritardo. Un episodio simile si verificò nel 2008 quando, su un volo di una compagnia delle Hawaii, due piloti si appisolarono, mancando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Si sono addormentati in, a 11mila metri di altezza, nei cieli dell’Etiopia. Duehanno mancato, così,programmato all’aeroporto di Addis Abeba. Secondo quanto riportato da The Aviation Herald, la torre di controllo dello scalo etiope ha provato più volte a contattare l’equipaggio, senza però ricevere alcuna risposta. Dopo aver sorvolato la pista, il pilota automatico del Boeing 737-800 della Ethiopian Airlines si è disconnesso e, scattato l’allarme, i duesi sonoe hanno riportato il velisulla rotta corretta. Il, dunque, è atterrato con 25 minuti di ritardo. Un episodio simile si verificò nel 2008 quando, su undi una compagnia delle Hawaii, duesi appisolarono, mancando ...

