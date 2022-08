Pronto il progetto di restauro della Rocca di Sala di Pietrasanta

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Riqualificazione, accessibilità, innovazione: sono le parole chiave delpreliminare di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento die recuperodidie del percorso per raggiungerla, che sarà presentato domani alle ore 18.30 al Caffè de La Versiliana di Marina di. ”L’anticanon è solo uno straordinario complesso monumentale di– spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ma rappresenta l’atto di nascitanostra cittadina, cara a noi pietrasantini e tappa obbligata per chi visita il territorioVersilia. Ma come ogni cosa – sottolinea – deve essere curata, affinché possa continuare a ...

doctormabuse18 : Il #PD e la cricca di guitti intorno ha già pronto il progetto, #patrimoniale, aumento delle #tasse per la middle c… - ele61doc : @barbarab1974 Ripartiamo dai giovani e dalle giovani menti, per tentare di salvare l'umanità. Ottimo progetto, mio… - venti4ore : Cassa di espansione di Prulli, pronto il progetto esecutivo. A settembre la Conferenza dei servizi - MariaSemeraro19 : RT @AdraniRoberto: La campagna elettorale di Renzi è basata su attacchi continui al centrosinistra. Morbido ed imbelle verso la destra. Que… - ItaloBalbo11 : Se vincesse il CDX e si profilasse un Governo a trazione Meloni,il progetto Draghi-bis,è già pronto nei cassetti de… -

gazzettamatin.com

Ecco perché abbiamo affidato agli architetti Giuseppe De Leo e Patrizia Stranieri la costruzione di un grandeper recuperare e valorizzare la Rocca: percorso che può sembrare titanico ma che,...Ufficiale anche il pilota di punta del nuovo, che sarà Pol Espargaró . Il fratello di ... Ora, dopo le classi Moto3 e Moto2, il marchio èper la prossima frontiera: l'apice delle corse ... Idrogeno: Valle d'Aosta in prima fila, pronto progetto da 17 milioni di euro Ascoli Piceno: Comune al lavoro contro povertà estrema e marginalità, bandi per progetti di pronto intervento sociale - picenotime.it - IT ...Completato il primo step, con la realizzazione del nuovo terreno di gioco già pronto da inizio del mese ... attraverso una soluzione di gradevole impatto visivo. Il progetto definitivo in corso di ...