Nomadland di Chloé Zhao | i contorni sbiaditi del sogno americano

(Di venerdì 19 agosto 2022) di Erika Basile “Una delle cose che amo di più di questa vita è che non c’è mai un addio definitivo. Sai, ho conosciuto centinaia di persone quaggiù e io non dico mai ‘addio per sempre’, dico solo ‘ci vediamo lungo la strada’. Ed è così. E che sia un mese, un anno, a volte più anni, le rivedo. E posso guardare la strada ed essere sicuro in cuor mio che rivedrò mio figlio, un giorno. Tu rivedrai Bo e potrete ricordare le vostre vite insieme allora”. Le parole pronunciate da Bob Wells in uno dei dialoghi più densi e significativi del film(2021) toccano corde molto profonde e riescono a trasmettere emozioni contrastanti, da elaborare lentamente. Scritto, diretto e co-prodotto da, è ispirato al racconto d’inchiesta della giornalista Jessica Bruder,: Surviving America in the Twenty-First ...