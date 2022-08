Morta in Polonia a 116 anni seconda persona più anziana del mondo (Di venerdì 19 agosto 2022) La polacca Tekla Juniewicz, la seconda persona più anziana del mondo, è Morta questa mattina all'età di 116 anni. Lo ha annunciato il nipote al canale televisivo polacco TVN24. Tekla Juniewicz nacque nel 1906 a Krupsko, villaggio nella regione di Leopoli (l'attuale Ucraina), all'epoca nell'impero austro-ungarico. Dodicenne quando la Polonia divenne indipendente nel 1918, Tekla Juniewicz è considerata la persona più anziana della storia polacca. Fino alla seconda guerra mondiale, Tekla Juniewicz visse nella sua regione natale, annessa alla Polonia nel periodo tra le due guerre, insieme al marito, che era a capo delle operazioni minerarie. La famiglia Juniewicz si trasferì quindi in esilio nel sud-ovest ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) La polacca Tekla Juniewicz, lapiùdel, èquesta mattina all'età di 116. Lo ha annunciato il nipote al canale televisivo polacco TVN24. Tekla Juniewicz nacque nel 1906 a Krupsko, villaggio nella regione di Leopoli (l'attuale Ucraina), all'epoca nell'impero austro-ungarico. Dodicenne quando ladivenne indipendente nel 1918, Tekla Juniewicz è considerata lapiùdella storia polacca. Fino allaguerra mondiale, Tekla Juniewicz visse nella sua regione natale, annessa allanel periodo tra le due guerre, insieme al marito, che era a capo delle operazioni minerarie. La famiglia Juniewicz si trasferì quindi in esilio nel sud-ovest ...

