Milan, a centrocampo piace Onyedika del Midtjylland (Di venerdì 19 agosto 2022) A meno di due settimane dalla fine del calciomercato, il Milan è sempre a caccia di un rinforzo per il centrocampo in grado di colmare il vuoto lasciato da Frank Kessie. Partendo dal presupposto che trovare un 'clone' del nuovo rinforzo del Barcellona è praticamente impossibile, i rossoneri si stanno comunque muovendo su profili con caratteristiche simili a quelle dell'ivoriano. Il primo nome sul taccuino di Maldini e Massara è quello di Raphael Onyedika del Midtjylland. Un primo contatto tra le due società c'è già stato, ma il club danese attualmente è senza un allenatore e una decisione sul futuro del centrocampista – valutato circa 8 milioni di euro – verrà presa soltanto dopo aver individuato un nuovo tecnico ed aver ascoltato il suo parere in merito. Dunque a Milano sono ancora in attesa di ...

