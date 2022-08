Meeting di Rimini al via domani. Il ritorno di Draghi. Sfilata di ministri e leader dei partiti a un mese dal voto

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lo scenario è quello di una campagna elettorale ad agosto che non avveniva dal 1948 e nel bel mezzo di una guerra mondiale a pezzi, come l’ha spesso definita Papa Francesco. In questo contesto prende il via la 43esima edizione deldi, che ospiterà tra gli altri il premier Mario, a due anni dal suo primo incontro con la comunità di Comunione e liberazione e a poche settimane dalla fine del suo mandato. “Una passione per l’uomo” è il titolo della kermesse che prende il via, 20 agosto, e che terminerà il 25. Il consueto appuntamento di fine estate che vede sfilare politici, economisti, sociologi, rappresentanti del mondo ecclesiastico, quest’anno offrirà una vetrina in più ai rappresentanti dei– ancora impegnati negli ultimi ritocchi alle liste – che qui nella fiera ...

AideeMaria6 : RT @Avvenire_Nei: “Messaggio di Francesco a firma del Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin per l’apertura della - fastone65 : RT @acistampa: Bernhard Scholz, il Meeting di Rimini racconta la passione per l’uomo #meeting22 - srnerina : Rimini, il Papa al Meeting: condivisione e vicinanza, questo il compito dei cristiani - AleCom1968 : RT @Tempi_it: Martina al Meeting di Rimini (o si vive da falene o si vive da pescatori) - di Emanuele Boffi - newsrimini : Teatro, cinema, musica. Gli spettacoli del 43° Meeting di #Rimini -

In questo contesto prende il via la 43esima edizione deldi, che ospiterà tra gli altri il premier Mario Draghi, a due anni dal suo primo incontro con la comunità di Comunione e ...Programma2022/ Incontri e ospiti: Draghi, 9 ministri e Zuppi (Cei) L'ASSONANZA CON IL TEMA DELDIIl Vangelo addita il buon samaritano come modello di una passione ...Lo scenario è quello di una campagna elettorale ad agosto che non avveniva dal 1948 e nel bel mezzo di una guerra mondiale a pezzi, come l’ha spesso definita Papa Francesco. In questo contesto prende ...Papa Francesco ha inviat un messaggio al Vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi in occasione del prossimo Meeting per l’amicizia fra i popoli, tramite il Segretario di Stato Cardinale Pietro P ...