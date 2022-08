L’oro nero venezuelano | tra estradizioni e stop al rifornimento in Europa

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 agosto 2022) Una nuova estradizione aumenta le tensioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela. Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d’America (Hsi) ha confermato l’arresto e l’estradizione dalla Svizzera di Luis Fernando Vuteff García, cittadino argentino accusato di aver riciclato circa 1,2 miliardi di dollari della compagnia petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Secondo l’accusa, Vuteff García era impegnato insieme a Ralph Steinmann, cittadino svizzero, in un’operazione battezzata “Money Flight” per riciclare denaro con un sistema di portata internazionale. Vuteff García è anche accusato di avere fatto affari con Néstor Ramos, processato per riciclaggio di denaro in Svizzera. Le autorità americane sostengono che Vuteff García ha riciclato circa 1,2 miliardi di dollari attraverso Pdvsa tra dicembre del 2014 e agosto del 2018, in complicità con il regime ...