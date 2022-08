Il sacco della spazzatura diventa una borsa griffata (Di venerdì 19 agosto 2022) Per chi è alla ricerca di una nuova borsa, dare un'occhiata alle proposte di questa stagione è un po' come rovistare in discarica. Sebbene la Trash Pouch di Balenciaga abbia conquistato le prime pagine dei giornali facendo impennare il suo prezzo a 1.790 dollari e il valore della moda degli oggetti di scarto a un livello tale da fare infuriare tutti gli osservatori, Demna non è l'unico stilista a suggerire che la prossima It Bag possa essere ispirata a qualsiasi cosa appartenente alla nostra quotidianità. C'è la nuova tote di Marni fatta con una canotta da basket cucita sul fondo, talmente bella che sto valutando la possibilità di riutilizzare la mia vecchia maglia dei New Jersey Nets dell'ex cestista Vince Carter. La nuova borsa di Louis Vuitton? Un prodotto dell'ultima collezione Vuitton disegnata dal compianto Virgil Abloh è un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Per chi è alla ricerca di una nuova, dare un'occhiata alle proposte di questa stagione è un po' come rovistare in discarica. Sebbene la Trash Pouch di Balenciaga abbia conquistato le prime pagine dei giornali facendo impennare il suo prezzo a 1.790 dollari e il valoremoda degli oggetti di scarto a un livello tale da fare infuriare tutti gli osservatori, Demna non è l'unico stilista a suggerire che la prossima It Bag possa essere ispirata a qualsiasi cosa appartenente alla nostra quotidianità. C'è la nuova tote di Marni fatta con una canotta da basket cucita sul fondo, talmente bella che sto valutando la possibilità di riutilizzare la mia vecchia maglia dei New Jersey Nets dell'ex cestista Vince Carter. La nuovadi Louis Vuitton? Un prodotto dell'ultima collezione Vuitton disegnata dal compianto Virgil Abloh è un ...

