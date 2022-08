Google mette in campo nuove misure di contrasto al clickbait nei risultati di ricerca (Di venerdì 19 agosto 2022) La novità riguarda – per ora e a partire dalla prossima settimana – le ricerche su Google in lingua inglese. L’azienda è pronta a salire un ulteriore gradino nella lotta di Google contro clickbait: la novità è stata annunciata sul blog insistendo, in particolar modo, sul fatto che i risultati della ricerca forniranno più contenuti fatti da persone per le persone. Non viene specificato apertamente come verranno individuati i siti web ingannevoli però viene chiarito come – per affinare l’algoritmo in modo che favorisca contenuti di qualità nel posizionamento SEO – ci siano a disposizione numerosi dati e risorse di apprendimento automatico che possono analizzare ricerche e visite su determinati siti, così come il tempo trascorso, dopo il click. Questo meccanismo servirà per capire quali sono i contenuti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 agosto 2022) La novità riguarda – per ora e a partire dalla prossima settimana – le ricerche suin lingua inglese. L’azienda è pronta a salire un ulteriore gradino nella lotta dicontro: la novità è stata annunciata sul blog insistendo, in particolar modo, sul fatto che idellaforniranno più contenuti fatti da persone per le persone. Non viene specificato apertamente come verranno individuati i siti web ingannevoli però viene chiarito come – per affinare l’algoritmo in modo che favorisca contenuti di qualità nel posizionamento SEO – ci siano a disposizione numerosi dati e risorse di apprendimento automatico che possono analizzare ricerche e visite su determinati siti, così come il tempo trascorso, dopo il click. Questo meccanismo servirà per capire quali sono i contenuti ...

