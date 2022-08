Gazprom, le forniture da Nord Stream sospese per 3 giorni (Di venerdì 19 agosto 2022) Le forniture di gas attraverso il Nord Stream saranno sospese dal 31 agosto al 2 settembre per "manutenzione". Lo ha reso noto la compagnia russa Gazprom. Gazprom in una nota ha aggiunto che dopo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Ledi gas attraverso ilsarannodal 31 agosto al 2 settembre per "manutenzione". Lo ha reso noto la compagnia russain una nota ha aggiunto che dopo il ...

