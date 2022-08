F. Romano pubblica: Il campo di Adrien Rabiot ha detto alla Juventus di non avere intenzione di ridurre lo stipendio… (Di venerdì 19 agosto 2022) Il campo di Adrien Rabiot ha detto alla Juventus che non ha intenzione di ridurre le richieste di stipendio, nessun modo per l’accordo con il Man United. #MUFC Manchester United ora al lavoro sulle condizioni per l’accordo di Casemiro, anche Carlo Ancelotti sarà un fattore chiave nelle conversazioni con il giocatore. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 17 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) Ildihache non hadile richieste di stipendio, nessun modo per l’accordo con il Man United. #MUFC Manchester United ora al lavoro sulle condizioni per l’accordo di Casemiro, anche Carlo Ancelotti sarà un fattore chiave nelle conversazioni con il giocatore. — Fabrizio(@Fabrizio) 17 agosto 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

abitudinario : RT @riconoscibile: gira un video relativo di un politico romano che mi fa così schifo solo dai primi sottotitoli che neanche sono riuscito… - riconoscibile : gira un video relativo di un politico romano che mi fa così schifo solo dai primi sottotitoli che neanche sono rius… - mariobianchi18 : Il #19agosto 1982 moriva #GuidoGonella. Giornalista dell'Osservatore Romano, politico, molto amico di #DeGasperi, a… - lazzeri_romano : @MikLen70 @HuffPostItalia Grande ...ma dove l'hai trovata ? Una dimostrazione che Mediaset sì riesce a creare la cl… - mariarinzivillo : @la_kuzzo È inevitabile dopo almeno 20 anni in cui non si è investito in formazione e nella sanità pubblica. Non pa… -