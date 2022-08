Elly Schein contro la Meloni |   Non ce ne facciamo nulla

supersu87171806 : Per diventare famose basta scagliarsi contro la Meloni (Elly Schein PD) al resto ci pensano i media sempre in favore del PD e contro la Dsx. - dr28281 : @repubblica Ma Elly schein , esattamente, chi cazzo e’ ? - EnigmaGrop : Elly Schein fa parte della regione Emilia Romagna ..quella del silenzio assenso sugli abusi dei bambini di Bibbiano… - EnigmaGrop : Elly Schein un quarto svizzera, un quarto statunitense , un quarto ebrea, un quarto italiana rappresentante di quel… -

il Resto del Carlino

Ovvero, da parte di Enrico Letta, è partita la ricucitura con il leader della Cgil e oggi il primo incontro tra i due, a Napoli, sul tema del lavoro anche con, vice - presidente della ...È infatti emersa in queste settimane una nuova leadership interna al Pd intorno adSchlein, la ...che immaginano di poter contare su una candidatura di una giovane donna agguerrita come la. ... Ospiti Orlando e Patuanelli Dalla semplificazione dei contratti all'affitto agevolato passando per il contributo ai nuovi maggiorenni finanziata con la tassa di successione. Le ...'Agora' democratiche per la partecipazione continua dei giovani, diritti civili, liberalizzazione della cannabis, parita' tra uomo e donna, lotta ...