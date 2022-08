Domato il rogo sul monte Epomeo a Ischia | a fuoco diversi ettari di macchia mediterranea

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – E’ andato avanti fino alle 5 di oggi il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio di vaste proporzioni divampato ieri sera sull’isola d’nel comune di Forio. Le fiamme sono divampate nella zona di Panza, sul, e col passare delle ore sospinte dal vento si sono spinte verso la zona del Ciglio. Sono andati a fuocodiin una zona già in passato teatro di altri incendi estivi. Quello dei vigili del fuoco, coadiuvati da volontari locali, è stato un lavoro molto complesso vista l’impossibilità di utilizzare i Canadair di notte. Nessuna conseguenza per le persone ma si segnalano danni ad alcune abitazioni ed alcuni vigneti sono stati distrutti dalle ...

