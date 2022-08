Chi è Albino "Rocky" Ruberti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 agosto 2022) Aveva annunciato una squadra da sogno. Una giunta per fare “rinascere” Roma. A cominciare dalla figura perno della giunta, il capo di gabinetto. E dev’essere per questo che il sindaco Roberto Gualtieri aveva scelto di avvalersi della preziosa competenza didetto "", per via del temperamento focoso. VIDEO - La lite notturna di, il capo di gabinetto di Gualtieri: "Inginocchiati o ti sparo" Chi è, capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri dopo esserlo stato del governatore Nicola Zingaretti, è un pezzo importante del potere nella capitale. È il figlio di Antonio, pluriministro socialista nei governi Goria, De Mita e Andreotti, e successivamente commissario europeo sotto Jacques Delors, oltre che ex ...