Card Ouellet | nego con fermezza accusa gesti inappropriati

(Di venerdì 19 agosto 2022) caption id="attachment 328113" align="alignleft" width="150". Marc/caption"Avendo preso conoscenza delle false accuse mosse contro di me dalla denunciante (F.),condi avere compiutosulla sua persona e considero diffamatorie l`interpretazione e la diffusione di queste accuse in quanto aggressioni sessuali". E' quanto ha dichiarato, in una nota, il. Marcfacendo riferimento alle polemiche di questi ultimi giorni. "Se una inchiesta civile dovesse essere aperta, - ha quindi aggiunto il porporato - intendo parteciparvi attivamente affinché la verità sia stabilita e la mia innocenza sia riconosciuta"."Non ci sono i presupposti per aprire un'indagine sull'aggressione sessuale" e quindi per avviare ...

"Terminata l'indagine preliminare affidata dal Papa al p. Jacques Servais, la cui conclusione è stata che non ci sono elementi per dare inizio a un processo nei confronti delper aggressione sessuale, avendo consultato nuovamente il p. Servais e avendo ricevuto conferma che 'Il n'y a aucun motif fondé pour ouvrir une enquête pour agression sexuelle de la ...de la part du. M.. Ni dans son rapport écrit et envoyé au Saint - Père, ni dans le témoignage via Zoom que j'ai recueilli par la suite en présence d'un membre du Comité diocésain ad hoc, ...La decisione di Papa Francesco giunta dopo l’indagine preliminare svolta da un padre gesuita sulle accuse per aggressione sessuale rivolte da una donna al porporato e relative ad oltre dieci anni fa P ...A preliminary Vatican investigation into allegations against Cardinal Marc Ouellet concluded there was not sufficient evidence to warrant opening up formal proceedings against the cardinal for sexual ...