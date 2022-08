Calcio | Ancelotti conferma la partenza di Casemiro | ' vuole una nuova sfida'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) Madrid, 19 ago. - (Adnkronos) - "Ho parlato conquesta mattina, mi ha detto cheprovare una". L'allenatore del Real Madrid Carlol'imminentedel centrocampista, sempre più vicino al Manchester United. "Io e il club lo capiamo, dobbiamo rispettare il suo desiderio visto tutto ciò che ha fatto e vinto qui. C'è una trattativa in corso, la sua volontà è andarsene. Se parte, abbiamo comunque le risorse per sostituirlo", aggiunge il tecnico emiliano in conferenza stampa alla vigilia del match con il Celta Vigo.