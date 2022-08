Bugatti - W16 Mistral | lultima termica di Molsheim - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 19 agosto 2022) LaW16resterà uno sfizio per pochi: i 99 esemplari previsti a 5 milioni di euro l'uno sono già stati venduti prima ancora della presentazione a Pebble Beach. Sfumata la possibilità di parcheggiarla in garage, resta intatta la facoltà di sognare con l'ennesima reinterpretazione dellaChiron, che assume questa volta le forme di una roadster estrema. Suo sarà il compito di chiudere l'era del motore W16 del marchio francese, nato nel 2005 con la Veyron e ora giunto al termine della sua carriera. Roadster a gran voce.ci ha già abituati ad ambiziose trasformazioni della Chiron: la Centodieci, la Divo e la Voiture Noir hanno già dimostrato come sia stato recuperato quel concetto di "coachbuild" che permette di creare veri e propri esemplari unici seguendo i desideri dei clienti. E la W16 ...