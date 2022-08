British Airways, l’epopea infernale di 180 passeggeri: “Trenta ore di ritardo, siamo distrutti” (Di venerdì 19 agosto 2022) Quello che doveva essere un viaggio all’insegna del relax e del divertimento si è trasformato in un incubo per 180 persone, che nella mattinata di mercoledì sarebbero dovute partire da Capodichino in direzione Londra, aeroporto di Heathrow. Una vicenda “infernale” per i passeggeri del volo BA2613 della compagnia British Airways, verso la quale adesso tutti puntano il dito per l'”incompetenza” dimostrata. Il decollo, previsto per le 9.30, è stato infatti ripetutamente rinviato e i passeggeri sono riusciti ad arrivare nella capitale inglese solo il giorno dopo, con un enorme ritardo di 30 ore, che per molti ha significato pure la perdita delle coincidenze con altri aerei che avrebbero portato ognuno nelle varie città del mondo scelte per trascorrere le vacanze. A testimoniare a Next ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Quello che doveva essere un viaggio all’insegna del relax e del divertimento si è trasformato in un incubo per 180 persone, che nella mattinata di mercoledì sarebbero dovute partire da Capodichino in direzione Londra, aeroporto di Heathrow. Una vicenda “” per idel volo BA2613 della compagnia, verso la quale adesso tutti puntano il dito per l'”incompetenza” dimostrata. Il decollo, previsto per le 9.30, è stato infatti ripetutamente rinviato e isono riusciti ad arrivare nella capitale inglese solo il giorno dopo, con un enormedi 30 ore, che per molti ha significato pure la perdita delle coincidenze con altri aerei che avrebbero portato ognuno nelle varie città del mondo scelte per trascorrere le vacanze. A testimoniare a Next ...

