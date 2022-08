Atletica | Europei 2022 | 4×100 senza Jacobs beffata dal ricorso | 2 staffette in finale | Vallortigara agevole

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) A Monaco (Germania) la pioggia ha caratterizzato la mattinata della quinta giornata deglidileggera. Sessione riservate alle batterie delle, ma anche ad alcuni turni di qualificazione. L’Italia è statacon lamaschile,femminile e 4×400 hanno staccato il biglietto per laproprio come Elenanel salto in alto. BATTERIE: 4X100 (MASCHILE) – Beffa atroce in chiusura di sessione. Originariamente l’Italia si era qualificata con il secondo tempo di ripescaggio (39.02), chiudendo la seconda semial quinto posto. Successivamente, però, la Turchia ha presentatopoiché è stata danneggiata dalla Finlandia durante un cambio e agli ...