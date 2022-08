Andria: “Mi hanno emarginato, sono 10 anni che ingoio rospi” (Di venerdì 19 agosto 2022) di Erika Noschese “L’individuazione delle candidature alle imminenti elezioni per il rinnovo del parlamento attraverso una riunione lampo della direzione provinciale, la fase tuttora in corso dei ritocchi alla compilazione delle liste a livello nazionale – caratterizzata dalle vicende disinvolte delle ultime ore e perciò ancora più imbarazzanti – rendono l’idea non di un partito politico ma di un edificio dalle porte girevoli del quale servirsi a seconda delle convenienze”. Con queste parole Alfonso Andria, già presidente della Provincia di Salerno, europarlamentare e senatore ieri mattina ha riconsegnato la tessera di partito del Pd al segretario provinciale Enzo Luciano. Poche parole che esprimono tutto il rammarico di chi, per anni, è costretto a subire cattiverie dal suo stesso partito di appartenenza, nonostante la fedeltà che solo chi fa politica ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 agosto 2022) di Erika Noschese “L’individuazione delle candidature alle imminenti elezioni per il rinnovo del parlamento attraverso una riunione lampo della direzione provinciale, la fase tuttora in corso dei ritocchi alla compilazione delle liste a livello nazionale – caratterizzata dalle vicende disinvolte delle ultime ore e perciò ancora più imbarazzanti – rendono l’idea non di un partito politico ma di un edificio dalle porte girevoli del quale servirsi a seconda delle convenienze”. Con queste parole Alfonso, già presidente della Provincia di Salerno, europarlamentare e senatore ieri mattina ha riconsegnato la tessera di partito del Pd al segretario provinciale Enzo Luciano. Poche parole che esprimono tutto il rammarico di chi, per, è costretto a subire cattiverie dal suo stesso partito di appartenenza, nonostante la fedeltà che solo chi fa politica ...

