Agenzia ebraica: un tribunale russo rinvia di un mese la decisione sulla chiusura (Di venerdì 19 agosto 2022) Un tentativo di conciliazione in extremis? Un tribunale russo ha rinviato di un mese il verdetto sul caso contro l'Agenzia ebraica, dando speranza a Israele di poter chiudere nel frattempo un accordo ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) Un tentativo di conciliazione in extremis? Unhato di unil verdetto sul caso contro l', dando speranza a Israele di poter chiudere nel frattempo un accordo ...

globalistIT : - alinatede : RT @micaelaanna07: #Russia secondo l’Agenzia Ebraica (Sochnut), dall’inizio della guerra in Ucraina ad oggi, 20.500 ebrei hanno lasciato la… - nan_nan_an : RT @micaelaanna07: #Russia secondo l’Agenzia Ebraica (Sochnut), dall’inizio della guerra in Ucraina ad oggi, 20.500 ebrei hanno lasciato la… - NemoOmen20 : RT @micaelaanna07: #Russia secondo l’Agenzia Ebraica (Sochnut), dall’inizio della guerra in Ucraina ad oggi, 20.500 ebrei hanno lasciato la… - AlbertoEnricoA2 : RT @micaelaanna07: Il tribunale di Mosca ha rinviato al 19/09 la decisione sulla cessazione delle attività dell'agenzia ebraica in ????.Gli a… -