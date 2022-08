West Nile, 74enne muore a Reggio Emilia (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos)() - Una 74enne è morta di West Nile a Reggio Emilia. A darne notizia è la direzione dell'azienda Usl IRCCS, spiegando che l'anziana, gravemente immunodepressa e positiva al Covid, era ricoverata al Reparto di... Leggi su europa.today (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos)() - Unaè morta di. A darne notizia è la direzione dell'azienda Usl IRCCS, spiegando che l'anziana, gravemente immunodepressa e positiva al Covid, era ricoverata al Reparto di...

