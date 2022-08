Tracciano il record mondiale di disegno Gps in bici e pedalano per l’ambiente | “Diventi più vulnerabile quando non stai chiuso in auto”

(Di giovedì 18 agosto 2022) “Il contatto con i luoghi e con le persone viaggiando per l’Europa incletta è completamente diverso. A 20 km all’ora interagisci con la gente. Hai tempo di parlare, vedere i sorrisi. E magari sei anche invitato a pranzo”. Arianna Casiraghi e il marito Daniel Rayneau-Kirkhope sono saliti incletta con la cagnolina Zola. E si sono lanciati in un’impresa che li ha portati a percorrere pedalata dopo pedalata 7.237 chilometri lungo tutta l’Europa. Partendo dalla loro casa di Orta San Giulio, Novara. Obiettivo: battere un. Realizzare il più grandeal mondo tracciato dal segnale del loro gps. Ovviamente ildi una, con le ruote, il manubrio e la sella. Ce l’hanno fatta. Non è stata solo la volontà del Guinness a spingerli. Dietro l’iniziativa sulle due ...

BrindisiOggi

BRINDISI - (Da Il7 Magazine)di incidenti stradali, la polizia Locale di Brindisi in meno di otto mesi, dall'inizio dell'...quelli raccolti dal Comando della Polizia locale perchéil ...Nello spettacolare mondo dell'immaginazione dell'autrice, ci sono i "contatori" (chee ... con il numero dei libri banditi o contestati che sfonda ogni mese nuovi. Se mettere i libri ... Record di incidenti stradali, via Fulvia la strada più pericolosa - Brindisi Oggi, news Brindisi notizie Brindisi e provincia LegnanoNews ha tracciato insieme all'amministratore unico di Amga Sport un primo bilancio dell'estate delle piscine di Legnano e Parabiago ...Il Red Bull Ring è un circuito in cui a vincere sono le moto europee: l’ultimo successo di una marca giapponese qui è del 1997, con Mick Doohan su Honda. Il GP d'Austria di MotoGP è in diretta domenic ...