Smart working da potenziare o no? Cosa dicono i programmi dei partiti

news_mondo_h24 : Smart working, cosa ne pensano i partiti italiani? - robertal181 : RT @Max_XVI_G: Chi vuole lavorare dal paesello in smart working, sappia che può farlo anche un indiano a Mumbai ad un terzo dello stipendio… - maurogab1 : RT @Max_XVI_G: Chi vuole lavorare dal paesello in smart working, sappia che può farlo anche un indiano a Mumbai ad un terzo dello stipendio… - SemplicementeGL : RT @Max_XVI_G: Chi vuole lavorare dal paesello in smart working, sappia che può farlo anche un indiano a Mumbai ad un terzo dello stipendio… - iorollomaria : RT @alfredoferrante: Cosa ha significato lo #smartworking per @inail_gov? Migliorata l’efficienza nello svolgimento delle attività e rispar… -

Saltata la proroga del diritto alloper i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni per queste due categorie di lavoratori nel settore privato dallo scorso 31 ...... "Our company has been activelydirectly with large energy funds, solar farm owners, large ... The Electryone Drive is a state - of - the - art,energy system that combines several market - ...Scienza e Tecnologia - La societa tecnologica che gestisce i pagamenti verso le amministrazioni pubbliche è un'eccezione nella Pa: "Niente obblighi, si lavora per obiettivi". Intervista al Chief ...(Teleborsa) - Sono ancora tante le incognite in vista della ripresa delle attività a settembre: dal rientro in ufficio alla campagna vaccinale passando per la riapertura della scuola e ...