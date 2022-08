She-Hulk: Attorney at Law, la recensione dei primi episodi: Essere un’eroina oggi (Di giovedì 18 agosto 2022) La recensione dei primi episodi di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Marvel che racconta della vita professionale e le vicende da eroina di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner. Su Disney+ dal 18 Agosto 2022. Nuovo mese, nuova serie Marvel. Con la recensione dei primi episodi di She-Hulk: Attorney at Law torniamo a parlare di Marvel Cinematic Universe nella sua incarnazione seriale, quella che Disney+ sta veicolando dallo scorso gennaio, da quando WandaVision ha fatto il suo debutto in piattaforma, con una coerenza progettuale che è parallela e complementare a quanto fatto sul grande schermo. Piaccia o meno quello che stanno facendo i Marvel Studios, è evidente l'idea alla base dell'intero progetto e il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladeidi She-at Law, la nuova serie Marvel che racconta della vita professionale e le vicende da eroina di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner. Su Disney+ dal 18 Agosto 2022. Nuovo mese, nuova serie Marvel. Con ladeidi She-at Law torniamo a parlare di Marvel Cinematic Universe nella sua incarnazione seriale, quella che Disney+ sta veicolando dallo scorso gennaio, da quando WandaVision ha fatto il suo debutto in piattaforma, con una coerenza progettuale che è parallela e complementare a quanto fatto sul grande schermo. Piaccia o meno quello che stanno facendo i Marvel Studios, è evidente l'idea alla base dell'intero progetto e il ...

