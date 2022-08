Rush sta correndo molto velocemente

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 agosto 2022) Quandosbarcò per la prima volta in America, si disse che le sue capacità erano superiori ai contesti in cui doveva combattere. Così superiori che la WWE, su suggerimento di Andrade, arrivò a volerlo con sé, ma questi rifiutò per restare fedele alla CMLL e alla sua identità. Poi successe di tutto: uscì dalla federazione messicana, vinse il titolo mondiale della ROH, visse diverse situazioni personali poco piacevoli (come il problema di salute che ne ha messo a repentaglio persino la vita). Andrade lo ha richiamato con sé in AEW. È stato una scialuppa di salvataggio in uno stint che non è mai decollato, e per il quale il messicano poco ha fatto per farlo decollare. Siamo davanti ad un wrestler che non sembra voler far fare un sensibile salto di qualità alla sua carriera, per il quale è difficile trovare persino una collocazione. Continuando con questo ...