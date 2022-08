(Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “che il prossimo presidente del Consiglio sia Marioe non Giorgia, ma se leistaremo lealmente all'come è giusto che sia…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a 24 Mattino Estate su Radio 24. “Non mi strappo i capelli sul presidenzialismo, chi dice che è una minaccia per la democrazia allora intende dire che Usa o Francia non sono paesi democratici, che è una follia”. “Io parteggio per il sistema del cosiddetto sindaco d'Italia, ma finchè c'è questo sistema elettorale tocca al Parlamento decidere ed è lì che si fanno le maggioranze…”.(ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it –

...il `sindaco d'Italia´ - ribadisce- ma finché non c'è questo sistema tocca al Parlamento decidere e lì si fanno e si disfano le maggioranze. Finché queste sono le regole si gioca così. Io...Implicitamente si prende l'accusa quindi anche il terzo polo die Carlo Calenda. C'è ... nel quale Letta legittimamente aveva coltivato ildi un ritorno a Palazzo Chigi come capo del ... Renzi “Sogno Draghi, ma se Meloni avrà numeri saremo opposizione leale” ROMA (ITALPRESS) – “Sogno che il prossimo presidente del Consiglio sia Mario Draghi e non Giorgia Meloni, ma se lei avrà i numeri staremo lealmente all’opposizione come è giusto che sia…”. Lo ha detto ...Renzi: "Io sono per il sindaco d'Italia ma finché non c'è questo sistema tocca al Parlamento decidere e lì si fanno e si disfano le maggioranze. Finché queste sono le regole si gioca così".