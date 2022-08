Preliminari Conference League 2022/2023: il West Ham di Scamacca vince, ok Villarreal (Di giovedì 18 agosto 2022) Le sfide d’andata del primo turno dei Preliminari della Conference League 2022/2023 hanno caratterizzato la serata di giovedì 18 agosto. Molte squadre blasonate hanno fatto la loro apparizione, la maggior parte convincendo e non deludendo le attese, mentre alcune zoppicando. Tra quest’ultime vi è certamente lo Slavia Praga, noto club ceco sconfitto dall’outsider Rakow per 2-1; i polacchi, con Lopez e Tudor in gol entro il 61?, hanno piegato la resistenza dei più quotati avversari di misura, certificando la maggior sorpresa di giornata. Dura sconfitta anche per il Basilea, superato dal Cska Sofia in Bulgaria: autogol letale di Sergio Lopez al 70?. Successi attesi e rilevanti, invece, di Villarreal e West Ham; gli spagnoli hanno domato l’Hajduk Spalato ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Le sfide d’andata del primo turno deidellahanno caratterizzato la serata di giovedì 18 agosto. Molte squadre blasonate hanno fatto la loro apparizione, la maggior parte conndo e non deludendo le attese, mentre alcune zoppicando. Tra quest’ultime vi è certamente lo Slavia Praga, noto club ceco sconfitto dall’outsider Rakow per 2-1; i polacchi, con Lopez e Tudor in gol entro il 61?, hanno piegato la resistenza dei più quotati avversari di misura, certificando la maggior sorpresa di giornata. Dura sconfitta anche per il Basilea, superato dal Cska Sofia in Bulgaria: autogol letale di Sergio Lopez al 70?. Successi attesi e rilevanti, invece, diHam; gli spagnoli hanno domato l’Hajduk Spalato ...

