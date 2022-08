Napoli | bambina di 9 anni tolta ai genitori | malnutrita e con fratture | non aveva mai dormito in un letto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Per noveha vissuto come un fantasma. Elsa (nome di fantasia) fino a qualche giorno fa viveva una situazione di violenza e di abbandono nella provincia di. Completamente trascurata dai, è stata alimentata saltuariamente dai fratelli con latte e biscotti e non è mai stata assistita nonostante i segni discomposte a braccia e gambe e la spina dorsale deformata. Oggi è nella mani dell’associazione “La Casa di Matteo“,aidai servizi sociali, e la sua vita è cambiata. Al suo fianco, infatti, ci sono educatori e infermieri che si prendono cura di lei. Da quando è nata la bimba è una sopravvissuta: ha la spina dorsale deformata perché non ha maiin un, le sue gambe e le sue braccia riportano segni di ...