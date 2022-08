MotoGP GP Austria 2022, Bagnaia: “Proverò a mettere pressione a Quartararo” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Abbiamo dimostrato di essere competitivi su questo tracciato. Tutte le moto sono messe bene, quindi potremmo vedere davanti chiunque. Noi siamo in buona forma e possiamo lottare per essere davanti”. Lo ha detto Francesco Bagnaia durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il ducatista è poi tornato sulle speranze di una rimonta per il titolo: “Proverò a guadagnare punti in queste gare per mettere pressione a Quartararo. Nelle ultime prove siamo stati fortunati, perché i miei competitors principali hanno avuto dei problemi. Adesso devo solo concentrarmi sul lavoro in pista”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) “Abbiamo dimostrato di essere competitivi su questo tracciato. Tutte le moto sono messe bene, quindi potremmo vedere davanti chiunque. Noi siamo in buona forma e possiamo lottare per essere davanti”. Lo ha detto Francescodurante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’di. Il ducatista è poi tornato sulle speranze di una rimonta per il titolo: “a guadagnare punti in queste gare per. Nelle ultime prove siamo stati fortunati, perché i miei competitors principali hanno avuto dei problemi. Adesso devo solo concentrarmi sul lavoro in pista”. SportFace.

