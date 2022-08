Medvedev batte Shapovalov e vola ai quarti: adesso c'è Fritz (Di giovedì 18 agosto 2022) Sollevato dalla sconfitta di Rafael Nadal, Daniil Medvedev, sicuro di rimanere numero 1 del mondo fino alla conclusione dell'Open degli Stati Uniti, si è qualificato per i quarti di finale del Masters ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Sollevato dalla sconfitta di Rafael Nadal, Daniil, sicuro di rimanere numero 1 del mondo fino alla conclusione dell'Open degli Stati Uniti, si è qualificato per idi finale del Masters ...

