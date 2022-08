Letta “Mi candido a Vicenza e sfido la Lega in Veneto”

EnricoLetta : Mi candido a #Vicenza, sfido la #Lega nel cuore del #Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno… - damiano_chirico : RT @EnricoLetta: Mi candido a #Vicenza, sfido la #Lega nel cuore del #Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi… - Profilo3Marco : RT @EnricoLetta: Mi candido a #Vicenza, sfido la #Lega nel cuore del #Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi… - sidewayseye : RT @EnricoLetta: Mi candido a #Vicenza, sfido la #Lega nel cuore del #Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi… - euridice110 : RT @EnricoLetta: Mi candido a #Vicenza, sfido la #Lega nel cuore del #Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi… -

Ore 09:19 -: "Mia Vicenza. Voglio sfidare la Lega in Veneto" Il segretario del Partito Democratico Enricoha annunciato la sua candidatura a Vicenza. "Ho scelto il Veneto perché ...09.45 " Zanda (Pd): nessun processo adopo il voto La composizione delle liste ha suscitato molte discussioni interne al Partito democratico. Per l'ex capogruppo al Senato dei dem Luigi Zanda ...E sul presidenzialismo Letta si dice "contrario, penso sarebbe un gravissimo errore, per questo combatteremo per evitarlo. E non perché pensi che il presidenzialismo porti a una dittatura, ma perché l ...La paura fa solitamente novanta. Oggi, complice il caldo e il terrore di perdere le elezioni, tocca quota trecentomila. Il Partito democratico, che ...