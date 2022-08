Inter, il Dortmund fa muro per Akanji (Di giovedì 18 agosto 2022) Niente sconti, niente rinnovo e quindi niente prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter sta provando a spingere per Manuel Akanji,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Niente sconti, niente rinnovo e quindi niente prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport l'sta provando a spingere per Manuel,...

sportli26181512 : Inter, il Dortmund fa muro per Akanji: Niente sconti, niente rinnovo e quindi niente prestito. Secondo la Gazzetta… - morristhetop : RT @spondainter: Nessun rinnovo tattico di Akanji col Dortmund, che chiede 15mln secchi: richiesta fuori portata. L’Inter spera che il Dort… - OdeonZ__ : Attesa Akanji: il Dortmund fa muro. E Acerbi può arrivare in prestito - fcin1908it : Akanji promosso da tutto lo staff Inter, ma il Dortmund non fa sconti. Acerbi aspetta - Lazar_O_1791 : @it_inter Basta chiedere al #PSG 60 milioni + #abdoudiallo per #Skriniar e poi prendi 20 e investi su #Akanji del… -