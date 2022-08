Incendio a Bellolampo, Arcidiacono ai cittadini: “Restate in casa con infissi chiusi” (Di giovedì 18 agosto 2022) In questi minuti un grave Incendio si sta sviluppando a Bellolampo e l’amministrazione monrealese invita i cittadini che abitano in quelle zone del territorio monrealese a rimanere in casa con infissi chiusi. In queste ore sta divampando un Incendio di grave entità nei pressi della discarica di Bellolampo e nelle zone adiacenti compreso una parte (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 18 agosto 2022) In questi minuti un gravesi sta sviluppando ae l’amministrazione monrealese invita iche abitano in quelle zone del territorio monrealese a rimanere incon. In queste ore sta divampando undi grave entità nei pressi della discarica die nelle zone adiacenti compreso una parte (Monrealelive.it)

paola_p23 : RT @villinogiovanni: #INCENDIO SULLA MONTAGNA DI BELLOLAMPO #Video realizzato a distanza di diversi chilometri e con zoom del telefonino. A… - Jordassa : RT @anza_alessandro: Borgo Nuovo in fiamme, un quartiere in periferia di #Palermo martoriato da anni, nell'abbandono e con le puzze della p… - GrianSullivan : RT @villinogiovanni: #INCENDIO SULLA MONTAGNA DI BELLOLAMPO #Video realizzato a distanza di diversi chilometri e con zoom del telefonino. A… - Marco_Rizzo : RT @villinogiovanni: #INCENDIO SULLA MONTAGNA DI BELLOLAMPO #Video realizzato a distanza di diversi chilometri e con zoom del telefonino. A… - anza_alessandro : Borgo Nuovo in fiamme, un quartiere in periferia di #Palermo martoriato da anni, nell'abbandono e con le puzze dell… -