Giochi nel Lazio | le modifiche alla legge

(Di giovedì 18 agosto 2022) Leregionale delsul gioco, inserite nell’assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024, sono state pubblicate nel Bollettino Regionale. Nel corso dell’esame del provvedimento in Consiglio regionale era stata accettata una modifica dellaregionale delsul gioco patologico, che andava ad eliminare la retroattività del distanziometro dai luoghi sensibili per gli apparecchi da gioco per le sale esistenti e ad inserirlo per le sale di nuova apertura. Entrambe dovranno rispettare nuove regole: fasce orarie che dovranno essere stabilite dai Comuni, il divieto di fumo e di alcol, l’adeguamento degli spazi e la riduzione dei tempi di gioco. L'articolo proviene da Italia Sera.

