Giannelli | “150mila supplenti | troppi Il sistema va rivisto | le assunzioni devono essere fatte dalle singole scuole”

orizzontescuola : Giannelli: “150mila supplenti, troppi. Il sistema va rivisto, le assunzioni devono essere fatta dalle singole scuol… -

Il Fatto Quotidiano

I concorsi fatti non sono sufficienti così si prevedonocattedre che saranno assegnate a ... In più quest'anno non ci sarà l'organico Covid : lo confermano siache Barbacci ma anche ...I concorsi fatti non sono sufficienti così si prevedonocattedre che saranno assegnate a ... In più quest'anno non ci sarà l'organico Covid : lo confermano siache Barbacci ma anche ... Non solo mascherine, la scuola ha rimosso il Covid: via l’organico dedicato, zero piani per i trasporti Dopo due anni gli studenti potranno stare in classe senza indossare la mascherina. Rimangono gravi problemi di organico per insegnanti di sostegno e personale non docente. La Società italiana di medic ...