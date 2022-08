Drusilla Foer | a sorpresa il grande annuncio | nessuno se lo sarebbe aspettato | Felicità immensa

Leggi su kronic

(Di giovedì 18 agosto 2022) La notizia che riguardaci ha lasciati a bocca aperta. Impensabile il risultato che è venuto a galla Ancora una volta si parla di lei, die di una notizia che la vede come protagonista. Un qualcosa che l’ha resa davvero molto felice. In molti hanno imparato a conoscerein occasione della sua presenza sul palco dell’Ariston, un’edizione in cui è stata fianco a fianco con Amadeus per una serata intera. È stata quella una grandissima opportunità cheha colto al volo, per fare in modo di presentarsi a coloro che non la conoscevano per nulla. Per mettere in luce il suo modo di essere e di pensare. Nel corso delle ultime ore,è riuscita a portare a casa un altro ...