Da Avril Lavigne a JLo, chi ha l’anello di fidanzamento più bello? (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ un gioiello che, almeno nelle intenzioni, brillerà per sempre al dito di chi lo riceve. Per questo la scelta dell’anello di fidanzamento è davvero importante. Quelli che sfoggiano le vip sono da favola, tra i modelli più classici e sobri a quelli insoliti e stravaganti. Anello di fidanzamento mini o maxi? Un diamante grande come una mandorla per Kourtney KardashianLa regola d’oro nella scelta dell’anello di fidanzamento vuole che la pietra non superi gli 0,3 carati, in modo da poter essere indossato agevolmente nel quotidiano. Quello che Riccardo Nicoletti ha donato a marzo a Francesca Ferragni sembra più o meno rispettarla: il gioiello è minimal e classico, con una fascia d’oro bianco e il diamante incastonato. Travis Barker, al contrario, ha voluto strafare: l’anello scelto per ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ un gioiello che, almeno nelle intenzioni, brillerà per sempre al dito di chi lo riceve. Per questo la scelta deldiè davvero importante. Quelli che sfoggiano le vip sono da favola, tra i modelli più classici e sobri a quelli insoliti e stravaganti. Anello dimini o maxi? Un diamante grande come una mandorla per Kourtney KardashianLa regola d’oro nella scelta deldivuole che la pietra non superi gli 0,3 carati, in modo da poter essere indossato agevolmente nel quotidiano. Quello che Riccardo Nicoletti ha donato a marzo a Francesca Ferragni sembra più o meno rispettarla: il gioiello è minimal e classico, con una fascia d’oro bianco e il diamante incastonato. Travis Barker, al contrario, ha voluto strafare:scelto per ...

nerdy_ian : RT @notgwendalupe: Complicated by Avril Lavigne - avril_russiaLBS : RT @notgwendalupe: Complicated by Avril Lavigne - phil_choteau : Avril Lavigne - Complicated (Official Video) - mrsmurdockk : RT @notgwendalupe: Complicated by Avril Lavigne - Kiara_Diane_ : RT @notgwendalupe: Complicated by Avril Lavigne -