Crisanti ancora all’attacco di Salvini: «Errori di valutazione non solo sul Covid, oggi saremmo dalla parte di Putin» (Di giovedì 18 agosto 2022) Ospite di Sky Tg24, il microbiologo Andrea Crisanti, candidato con il Pd, torna sulla polemica con il segretario della Lega Matteo Salvini: «Errori di valutazione non sono stati fatti solo sul Covid, basta pensare alla posizione politica di Salvini su Putin, oggi saremmo dalla parte di Putin», ha detto Crisanti, che ieri, 17 agosto, a Radio Capital aveva già attaccato il segretario del Carroccio: «Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila», ha detto su Salvini, che poi l’ha apostrofato come «esperto di zanzare», «pseudo professore» e «televirologo» che usa le vittime ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Ospite di Sky Tg24, il microbiologo Andrea, candidato con il Pd, torna sulla polemica con il segretario della Lega Matteo: «dinon sono stati fattisul, basta pensare alla posizione politica disudi», ha detto, che ieri, 17 agosto, a Radio Capital aveva già attaccato il segretario del Carroccio: «Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime dial posto di 140mila», ha detto su, che poi l’ha apostrofato come «esperto di zanzare», «pseudo professore» e «televirologo» che usa le vittime ...

AnnalisaChirico : Se fosse stato per il duo Crisanti&Speranza, l’Italia sarebbe ancora in lockdown. Vi ricordate quando voleva chiude… - Grande__Jack80 : Una campagna elettorale dove si rincorrono le polemicucce del giorno che sembrano fondamentali e poi puff, come per… - AMaddy1257 : RT @maurorizzi_mr: Caso mai ci fossero ancora dubbi, il PD con la difesa a spada tratta di Speranza e Crisanti conferma di essere per i loc… - Ariel2575 : RT @sabry_vix: Quindi è ufficiale: il finto vaccino imposto con il nazipass è roba di sinistra. Se volete ancora chiusure inutili e forzat… - sabry_vix : Quindi è ufficiale: il finto vaccino imposto con il nazipass è roba di sinistra. Se volete ancora chiusure inutili… -