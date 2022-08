Camper a fuoco sull’A25: paura per una famiglia di Roma (Di giovedì 18 agosto 2022) Prima il boato, l’esplosione, poi le fiamme e quell’alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa mattina da una famiglia di Roma, che viaggiava in un Camper, proprio in quel mezzo che, per cause da accertare, ha preso fuoco sull’autostrada A25, nei pressi della galleria tra Cocullo e Pescina (L’Aquila). famiglia ‘intrappolata’ nel Camper a fuoco Tragedia sfiorata sull’A25 questa mattina quando un Camper, sul quale viaggiavano due genitori e due bimbi di Roma, è prima ‘esploso’, poi ha preso fuoco. Fortunatamente, la famiglia è riuscita a fuggire prima che l’incendio si propagasse e avvolgesse, distruggendolo, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Prima il boato, l’esplosione, poi le fiamme e quell’alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa mattina da unadi, che viaggiava in un, proprio in quel mezzo che, per cause da accertare, ha presosull’autostrada A25, nei pressi della galleria tra Cocullo e Pescina (L’Aquila).‘intrappolata’ nelTragedia sfiorataquesta mattina quando un, sul quale viaggiavano due genitori e due bimbi di, è prima ‘esploso’, poi ha preso. Fortunatamente, laè riuscita a fuggire prima che l’incendio si propagasse e avvolgesse, distruggendolo, il ...

CorriereCitta : Camper a fuoco sull’A25: paura per una famiglia di Roma - AnsaAbruzzo : Camper a fuoco su A25, illesi occupanti - ekuonews : A/25, camper a fuoco: illesi i 4 occupanti - RadioKiboy93 : TG KIBOY93 - INFO AUTOSTRADE: Camper a fuoco mentre è in transito nella galleria #Gerace sulla #SS106: scongiurata… - ilregginoit : Gerace, camper prende fuoco in galleria: in corso l'intervento dei vigili del fuoco · Il Reggino… -